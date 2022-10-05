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    Нет никаких оснований – Международный валютный фонд о попадании Казахстана под вторичные санкции

    5 Октября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Международном валютном фонде высоко оценили усилия Казахстана по минимизации возможного попадания под вторичные санкции в связи с релокацией компаний из России и приездом граждан РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь нужно отметить два важных направления, в которых ведется работа властями Казахстана. Первое – это тесное сотрудничество официальных органов Казахстана с официальными органами зарубежных стран, направленное на избежание возможности таких санкций и на то, чтобы банковская система Казахстана работала надлежащим образом», - сказал журналистам глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану, руководитель отдела стран Центральной Азии в Департаменте МВФ по Ближнему востоку и Центральной Азии Николя Бланше.

    Во-вторых, по его словам, официальные органы Казахстана предпринимают большие усилия, проводят активную работу в области регулирования транзакций, в частности, связанных с торговыми операциями, с тем, чтобы до минимума сократить возможные ситуации, которые могли бы повлечь за собой санкции.

    «Между Казахстаном и Россией тесные экономические взаимоотношения, но мы не наблюдали никаких инцидентов, которые можно было бы рассматривать как нарушение установленных правил. В этом отношении и у нас нет никаких оснований считать, что такие инциденты могут возникнуть в будущем. Очень проактивно действуют власти Казахстана, стараясь предотвратить возможность появления таких инцидентов», - добавил Николя Бланше.

    Ранее сообщалось, что с введением санкций в отношении России со стороны стран Европы и США, ряд компаний заявил о выходе из страны. Более 40 из них уже приняли решение передислоцироваться в Казахстан.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Общество Международная деятельность РК МВФ
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