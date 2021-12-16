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    Нет ничего важнее независимости - Максим Споткай поздравил казахстанцев с праздником

    16 Декабря 2021, 19:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Максим Споткай поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ».

    «Достар, еліміздің ұлық мейрамы құтты болсын! Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, бақыт пен бақ-береке тілеймін!

    Тәуелсіздігіміз баянды болсын!

    Мемлекеттілігіміз мәңгі болсын!

    Қазақ елі жасай берсін!» - поздравил соотечественников на казахском языке в своем посте в Facebook Максим Споткай.

    «Сегодня мы отмечаем самый главный праздник. Для меня лично этот день имеет глубокое сакральное значение. Нет ничего важнее Независимости, ведь именно благодаря самостоятельности и суверенитету мы добились немалых достижений по всем направлениям. Это касается как страны в целом, так и каждого из нас.

    Титаническим трудом старший поколений нам удалось построить новое стабильное процветающее государство. Наша задача - сохранить и приумножить эти победы.

    Можно критиковать власть, госорганы, быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к собственной государственности, суверенитету и нации. Независимость - это то, что объединяет всех нас, несмотря на взгляды, этническую и религиозную принадлежность.

    Всем желаю крепкого здоровья, успехов, а Казахстану дальнейшего процветания! С Великим праздником, друзья!» - написал Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Максим Споткай.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Патриотизм Общество Нацсовет 30 лет Независимости
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