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    Несуществующий участок земли за 2 млн тенге продал мошенник жителю Жамбылской области

    22 Февраля 2023, 16:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Меркенский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Со слов пострадавшего, малознакомый мужчина обещал ему оформить участок земли площадью 3 гектара. Мошенник выманил у пострадавшего 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Меркенского района.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый полностью признал свою вину.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
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