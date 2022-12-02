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    Несовершеннолетнего участника январских событий осудили посмертно в Таразе

    2 Декабря 2022, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подсудимого О., обвиняемого в участии в массовых беспорядках (статья 272 часть вторая УК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

    Суд установил, что «в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимый (умерший) О., принимал участие в массовых беспорядках в городе Таразе, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата. Также с целью посягательства на жизнь военнослужащих, О. требовал их покинуть здание акимата, угрожая поджечь его вместе с ними».

    Согласно собранных доказательств, вина О. доказана показаниями свидетелей К., А., Ж., заключениями судебно-медицинской, судебно-биологической, судебной медико-криминалистической, судебно-баллистической экспертиз, протоколами опознаний по фотографии, а также другими материалами дела.

    Прокурор просил признать виновным подсудимого (умершего) О. в участии в массовых беспорядках (по части второй статьи 272 УК) без назначения наказания в связи со смертью.

    Законный представитель подсудимого (умершего) О. – Б., оспаривая собранные по делу доказательства, не признала предъявленное обвинение О. и просила рассмотреть дело по существу.

    Согласно пункту 10 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 4 «О судебном приговоре» при наличии ходатайства сторон для реабилитации умершего, производство по делу продолжается и завершается, при наличии к тому оснований, постановлением обвинительного приговора в отношении умершего.

    При этом в резолютивной части приговора формулируется вывод о признании его виновным по соответствующей статье уголовного закона без назначения наказания.

    Суд признал вину О. доказанной исследованными доказательствами.

    Приговором суда О. признан виновным в участии в массовых беспорядках по части второй статьи 272 УК РК без назначения ему наказания в связи со смертью.

    Приговор в законную силу не вступил.
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