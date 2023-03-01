Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Несоответствующее климату дизтопливо получали аграрии СКО

    1 Марта 2023, 19:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аграриям выделяли удешевленное дизтопливо без учета климатических условий. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в департамент по противодействию коррупции обратились операторы. Выяснилось, что большая часть топлива на сезонные полевые работы поступала с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

    «Несоответствие нефтепродукта климатическим особенностям региона влекло за собой его застывание и, как следствие, срыв проведения полевых работ, выход из строя дорогостоящей импортной сельскохозяйственной техники. С такой проблемой ежегодно сталкивались около 3,5 тысячи аграриев области. Для решения вопроса Агентством РК по противодействию коррупции на площадке Министерства сельского хозяйства организовано межведомственное рабочее совещание, где вышеуказанный вопрос довели до руководства Министерства энергетики», - проинформировали в пресс-службе.

    На нынешнюю посевную североказахстанские аграрии получат 53 тысячи тонн топлива с Павлодарского нефтехимического завода и 20,6 тысячи тонн – с Атырауского, но в мае, когда температура воздуха будет соответствовать климатическим характеристикам топлива.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Минсельхоз Сельское хозяйство Минэнерго РК Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Квоты на вывоз КРС и МРС намерены ввести в Казахстане
    Квоты на вывоз лука могут ввести в РК
    Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями
    Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров