Несколько участков дорог закрыли для всех видов транспорта в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погоды снова закрывают дороги в разных районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, аварийная обстановка на трассах – метель, ограничение видимости, снег и гололед – вынудили с 16.30 часов закрыть для всех видов транспорта несколько участков на дорогах республиканского, областного и районного значения.

Движение запрещено:

- по участку дороги «Граница РФ (на Екатиринбург) – Алматы, через Костанай, Нур-Султан, Караганда», от границы Костанайской области до села Чистополье;

- «Жезказган – Петропавловск, через Аркалык», от границы Акмолинской области до села Новоишимское «Кокшетау - Рузаевка», от границы Акмолинской области до села Рузаевки;

- «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» от села Саумалколь.

Областные дороги закрыты в районе им. Г. Мусрепова, Шал акына, Айыртауском и Тимирязевском. Районные дороги – в им. Г. Мусрепова, Айыртауском, Тимирязевском и Уалихановском районах.