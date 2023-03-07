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      Северо-Казахстанская область

    Несколько участков дорог закрыли для всех видов транспорта в СКО

    7 Марта 2023, 17:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погоды снова закрывают дороги в разных районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, аварийная обстановка на трассах – метель, ограничение видимости, снег и гололед – вынудили с 16.30 часов закрыть для всех видов транспорта несколько участков на дорогах республиканского, областного и районного значения.

    Движение запрещено:

    - по участку дороги «Граница РФ (на Екатиринбург) – Алматы, через Костанай, Нур-Султан, Караганда», от границы Костанайской области до села Чистополье;

    - «Жезказган – Петропавловск, через Аркалык», от границы Акмолинской области до села Новоишимское «Кокшетау - Рузаевка», от границы Акмолинской области до села Рузаевки;

    - «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» от села Саумалколь.

    Областные дороги закрыты в районе им. Г. Мусрепова, Шал акына, Айыртауском и Тимирязевском. Районные дороги – в им. Г. Мусрепова, Айыртауском, Тимирязевском и Уалихановском районах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги
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