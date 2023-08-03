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    Несколько участков дорог перекроют в Алматы из-за велогонки

    3 Августа 2023, 12:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 августа в Алматы пройдет велогонка Tour of World Class Almaty. В этой связи в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог в местах прохождения дистанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт велогонки будет дан на территории многофункционального комплекса Almaty Arena.

    Движение для автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

    - короткий участок дороги, прилегающий к Almaty Arena от улицы Момышулы до улицы Доспановой, будет перекрыт с 02:30 до 17:30 часов 6 августа в оба направления;

    - движение по улице Доспановой от кольца до улицы Аднан Мендереса будет перекрыто с 06:00 до 09:50 в оба направления;

    - движение по улице Момышулы от улицы Аднан Мендереса до улицы Монке Би будет перекрыто с 06:00 до 09:50;

    - движение от улицы Момышулы по улице Монке Би до продолжения улицы Момышулы будет перекрыто с 06:00 до 09:50;

    - движение по улице Момышулы от улицы Монке Би до улицы вдоль БАКа будет перекрыто с 06:00 до 09:50;

    - движение по улице Момышулы от улицы вдоль БАКа до Экологического поста будет перекрыто с 06:00 до 09:00;

    - движение вокруг территории Индустриальной зоны будет перекрыто с 06:00 до 09:00.

    Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников велогонки.

    Организаторы соревнования отмечают, что в день мероприятия общественный транспорт будет работать в штатном режиме, и для него будет выделена отдельная полоса движения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Общество Дороги
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