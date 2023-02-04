Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Несколько трасс закрыли в Алматинской области из-за дождя и тумана

    4 Февраля 2023, 23:00

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий - дождя, понижения температуры воздуха и тумана - введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких трассах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    На данный момент закрыты дороги по следующим направлениям:

    Кокпек-Кеген-Тюп км 0-72, уч. пер.Аласа-п.Кеген.

    Алматы-Усть-Каменогорск км 78-124, уч. г.Конаев-п.Жоламан.

    Алматы-Усть-Каменогорск км 25-67, уч. с.Байсерке-г.Конаев.

    Алматы-Шелек-Хоргос км 25-320, уч. с.Панфилово-с.Жаркент.

    Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос км 126-172, уч. с.Байсеит-с.Кокпек.

    Дорожниками ведутся работы по обработке проезжей части закрытых участков противогололедными материалами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
    Снег и низовая метель ожидаются в Казахстане 18 февраля
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров