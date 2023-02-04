Несколько трасс закрыли в Алматинской области из-за дождя и тумана

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий - дождя, понижения температуры воздуха и тумана - введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких трассах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

На данный момент закрыты дороги по следующим направлениям:

Кокпек-Кеген-Тюп км 0-72, уч. пер.Аласа-п.Кеген.

Алматы-Усть-Каменогорск км 78-124, уч. г.Конаев-п.Жоламан.

Алматы-Усть-Каменогорск км 25-67, уч. с.Байсерке-г.Конаев.

Алматы-Шелек-Хоргос км 25-320, уч. с.Панфилово-с.Жаркент.

Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос км 126-172, уч. с.Байсеит-с.Кокпек.

Дорожниками ведутся работы по обработке проезжей части закрытых участков противогололедными материалами.



