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    Несколько очагов пожара обнаружено на побережье Каспия в Атырауской области

    31 Января 2023, 20:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по ЧС Атырауской области сегодня проведено аэровизуальное обследование побережья Каспийского моря. Обнаружено несколько очагов возгорания тростниковых зарослей в двух районах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с появлением дыма и запаха гари в городе Атырау, 31 января для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874 АО «Казавиаспас». Созданной комиссией проведено аэровизуальное обследование прибрежной территории Каспийского моря радиусом в 100 км. В ходе облета в 70-ти км от города в сторону Жылыойского района на побережье Каспийского моря было обнаружено три очага горения на предварительной площади 9 га. Территория, где происходит горение камышей, является бесхозной. Дым от пожара поступал в сторону города, сейчас направление ветра поменялось.

    Также на территории Исатайского района вблизи Каспийского моря обнаружено горение камыша отдельными очагами на предварительной площади 250 га, из них самоликвидировано около 200 га. Очаги горения угрозы населенным пунктам и городу Атырау не представляют - дым уходит по направлению к морю», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Прорабатываются пути ликвидации очагов возгорания. Места, где горят тростники, находятся в заболоченной местности, куда отсутствуют пути проезда пожарной автотехники. Рассматриваются маршруты, как подобраться к очагам горения.

    Как ранее сообщалось, на поиски очагов горения тростниковых зарослей в Атырау отправили вертолет.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео МЧС Пожар
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