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    Несколько компаний привлекли к ответственности за искусственное завышение цен в Астане

    11 Мая 2023, 14:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов сообщил, что несколько субъектов в Астане оштрафовали и привлекли к уголовной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции и антимонопольного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С «ТОО «Камкор Локомотив» взыскали штраф за установление монопольно высоких цен на рынке услуг по техническому обслуживанию локомотивов. ТОО «Торговый дом ТЭК-Казахстан» привлечен к административной ответственности за установление высоких цен на услуги по приемке, хранению и отпуску дизельного топлива.

    Решение суда еще не вступило в законную силу. Также по итогам мониторинга портала государственных закупок в действиях АО «Казахстанская аграрная экспертиза» и ТОО «AgroЭксперт-АS» установлены нарушения в части заключения горизонтального антиконкурентного соглашения (картельный сговор) на рынке услуг по определению сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала», - сказал Тимур Каленов на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

    По словам главы ведомства, в отношении этих двух компаний возбуждено дело о нарушении порядка системы госзакупок.

    «Также постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны от 20 марта 2023 года АО «Казахстанская аграрная экспертиза» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания», - добавил спикер.

    Ранее руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов сообщил, что с начала года в отношении Международного аэропорта Астаны, ТОО «Дьюфри Централ Эйжа» и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» начаты расследования.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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