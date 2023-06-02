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    Несколько человек пострадали на аттракционе в Петропавловске

    2 Июня 2023, 14:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В парке Петропавловска из-за резкого торможения аттракциона пострадали несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент, который произошел в День защиты детей, прокомментировали в ТОО «Мир аттракционов».

    «Из-за высокой температуры окружающей среды и большой загруженности на аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение кабин. Ушибы мягких тканей получили несколько посетителей, им незамедлительно оказали медицинскую помощь, после чего всех пострадавших отпустили домой», - говорится в сообщении компании.

    Сейчас аттракцион не эксплуатируется, идет расследование произошедшего. По информации компании, выяснять причину резкой остановки аттракциона будут столичные эксперты. После чего примут решение о дальнейшей эксплуатации «Гусеницы».

    В ТОО «Мир аттракционов» заверили, что весной все аттракционы прошли техническое диагностирование независимой аттестованной лабораторией в области промышленной безопасности объектов культурного досуга из Астаны.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Петропавловск Дети
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