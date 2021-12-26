Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение в Западно-Казахстанской области было объявлено 25 декабря. В регионе наблюдается метель, порывистый ветер до 23 метров в секунду. С вечера субботы из-за плохой видимости начали закрывать автодороги. К настоящему времени, закрыто автомобильное движение в нескольких направлениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

C 21:00 25 декабря закрыто движение на автодороге Таскала – Аккурай – Болашак – граница РФ (0-157 км), а также Большой Чаган – Переметное (0-42 км) для всех видов автотранспорта.

С 02:05 26 декабря закрыто движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент (195-257 км города Уральск до граница РФ) для всех видов автотранспорта.

Сегодня, 26 декабря, в 11:10 была закрыта трасса Подстепное-Фёдоровка-граница РФ (0-144 км). Между тем, не лучше ситуация и в областном центре.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в 00:05 порывами ветра (по данным областного филиала РГП «Казгидромет» 23 м/с) сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома на площади 240 кв метров в 4 микрорайоне.

«Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия местных исполнительных органов. Дом 1991 года постройки, капитальный ремонт производился в 2016 году. На балансе КСК не находится», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также без кровли остался гараж аграрно-технического колледжа на площади 150 квадратных метров в селе Чапаево Акжайыкского района.

Напомним, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег, на западе - осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.