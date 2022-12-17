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    Нештатная ситуация произошла на Международной космической станции

    17 Декабря 2022, 14:42

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22», стартовавший с космодрома Байконур 21 сентября 2022 года, находится в составе Международной космической станции (МКС) почти три месяца. 15 декабря Роскосмос сообщил о том, что произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в космос на этом корабле отправился экипаж долгосрочной экспедиции МКС-68 в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио.

    После данных диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения, подтвердившего утечку, запланированный выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отложен. Выяснилось, что произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля.

    Третий член российского экипажа Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле «Наука», провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля.

    Пугающие видеокадры утечки теплоносителя из системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» в сеть выложил канал VideoFromSpace и NASA.

    «На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС», - отметил в своем пресс-релизе Роскосмос.

    Через сутки пресс-служба Роскосмоса опубликовала опровержение информации в российских СМИ о том, что температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» повысилась до +50 градусов Цельсия.

    «В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами совместно с российскими космонавтами на станции провели ряд тестов систем корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где она составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима, которое не критично для работы техники и комфорта экипажа МКС, а также не представляет угрозы для жизни и здоровья космонавтов», - говорится в сообщении.

    По мнению исполнительного директора Роскосмоса Сергея Крикалёва, утечка могла быть вызвана попаданием микрометеорита в радиатор корабля. Экипаж не пострадал, космонавты проводят работы с вентиляцией, чтобы устранить проблему.

    В настоящее время специалисты на Земле вместе с экипажем МКС разрабатывают различные варианты парирования возникшей ситуации, продолжая анализ поступающих со станции данных, в том числе фото- и видеофиксации.

    В NASA также подтвердили, что российские специалисты провели успешное испытание двигательной системы «Союза МС-22». Обследование корабля роботизированной рукой-манипулятором Canadarm-2 с целью поиска и исследования места утечки в обшивке корабля состоится в воскресенье, 18 декабря.

    Планируемая продолжительность полета российского экипажа МКС-68 составляет 188 суток. Возвращение на Землю на корабле «Союз МС-22» запланировано на 28 марта 2023 года.


    Фото: NASA

    Автор:

    Сара Кабикызы

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