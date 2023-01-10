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    Нештатная ситуация произошла на Атырауском НПЗ из-за морозов

    10 Января 2023, 02:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за резкого понижения температуры замерз датчик давления на колонне дебутанизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 9 января в 14:50 из-за низкой температуры атмосферного воздуха на установке олигомеризации бутенов замерз датчик давления на колонне дебутанизации. В 15:00 увеличилось давление и произошел сброс технологического газа на факел через пружинный предохранительный клапан.

    В настоящее время работа датчика давления восстановлена. Режим работы установки осуществляется согласно технологическому регламенту», - сообщили в пресс-службе Атырауского НПЗ.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области ожидаются морозы до -30 градусов.

    Фото: из открытых источников

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Происшествия Регионы Атырау
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