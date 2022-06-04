Неприятный запах из арыка проверяют в селе Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители села Енбекшиказах сообщили, что молочный завод сливает свои отходы в арык, в результате образовался неприятный запах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты департамента экологии по Алматинской области побывали в Лабасинском сельском округе после опубликованного в Сети видео , на котором жители поселка просили разобраться с возникшей проблемой.

«Представителями департамента проведена встреча с жителями Лабасинского сельского округа для обследования местности. Специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля взяты пробы воды с места сброса сточных вод для проведения химического анализа, составлены протоколы отбора проб воды. В настоящее время департаментом принимаются меры по назначению внеплановой проверки для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Вопрос находится на контроле у руководителя департамента экологии», - сообщили в департаменте экологии.