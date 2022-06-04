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    Неприятный запах из арыка проверяют в селе Алматинской области

    4 Июня 2022, 16:10

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители села Енбекшиказах сообщили, что молочный завод сливает свои отходы в арык, в результате образовался неприятный запах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специалисты департамента экологии по Алматинской области побывали в Лабасинском сельском округе после опубликованного в Сети видео , на котором жители поселка просили разобраться с возникшей проблемой.

    «Представителями департамента проведена встреча с жителями Лабасинского сельского округа для обследования местности. Специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля взяты пробы воды с места сброса сточных вод для проведения химического анализа, составлены протоколы отбора проб воды. В настоящее время департаментом принимаются меры по назначению внеплановой проверки для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Вопрос находится на контроле у руководителя департамента экологии», - сообщили в департаменте экологии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Конаев
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