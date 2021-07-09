Неправильно к каждому решению госслужащих применять уголовный кодекс – Асет Исекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не правильно к каждому решению госслужащих сразу применять уголовный кодекс. Об этом заявил помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо четко сказать обществу, что взяточники и коррупционеры должны нести заслуженное наказание, что борьба с этим злом должна вестись жестко, бескомпромиссно и системно. Вместе с тем, конечно, неправильно к каждому решению госслужащих сразу применять уголовный кодекс. Поэтому здесь очень важно большой акцент сделать на внедрение трехзвенной модели уголовного процесса с использованием потенциала прокурорского фильтра», - сказал Асет Исекешев.

По его мнению, это должно значительно усилить законность в уголовном процессе.

Ранее председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов отметил, что в Казахстане планируется внедрение проектного финансирования.

Он привел ряд примеров уголовных дел, по которым чиновники подписывали акты без фактического выполнения работ и перечисляли авансовые бюджетные средства. При этом в отдельных случаях чиновники идут на такие нарушения в целях освоения бюджетных средств, завершения строительства и выполнения показателей госпрограмм.

«К примеру, в прошлом году в Атырау с января по март расследовалось дело в отношении руководителя отдела строительства и директора одного из ТОО. Основанием послужило то, что чиновник в декабре до завершения работ по строительству жилого дома подписал акт и перечислил подрядчику 200 млн тенге. Как установлено следствием, мотивом послужила необходимость освоения бюджетных средств и завершение строительства. В итоге дом был достроен, хищение не установлено, а дело прекращено», – сообщил Марат Ахметжанов.