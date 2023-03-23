Непогода в США: пять человек погибли из-за падения деревьев в Калифорнии

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате падения деревьев в штате Калифорния, на который обрушились проливной дождь и снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

Местная метеослужба сообщила, что сильный ветер и осадки, связанные с опасными штормами на этой неделе, утихли в среду, а затем переместились на юго-запад штата.

Два торнадо также были подтверждены в Калифорнии в среду, что является редким явлением для данной части США.

Первый подтвержденный торнадо, скорость которого достигала 75 миль в час (120 км в час) «прошелся» по приморскому поселку на востоке от Санта-Барбары, сообщила в среду Национальная метеорологическая служба. Торнадо повредил 25 передвижных домов в поселке.

Второй торнадо произошел в среду в Монтебелло, пригороде Лос-Анджелеса, повредив несколько зданий. Официальные лица все еще оценивают ущерб от разбушевавшейся стихии.

Один человек погиб во вторник днем после того, как дерево упало на его автомобиль в округе Сан-Матео, к югу от Сан-Франциско. По данным полиции, дерево упало из-за сильного ветра и перенасыщения влагой.

Пожарные в округе Контра-Коста, к северо-востоку от Сан-Франциско, заявили во вторник, что еще одно большое дерево упало на автомобиль, убив пассажира и ранив водителя. По словам официальных лиц, еще два человека погибли и еще трое получили ранения в результате падения деревьев в районе Сан-Франциско.

В Окленде бездомный погиб, когда огромное дерево упало на палатку, в которой он находился на озере Мерритт.

Несколько дорог были закрыты для движения в Северной Калифорнии в округе Санта-Крус и к югу от Лос-Анджелеса. Официальные лица заявили, что поезд Amtrak также врезался в дерево недалеко от Мартинеса, штат Калифорния, никто не пострадал.

К полудню среды около 90 тысяч жителей по всему штату остались без электричества, в основном в районе залива Сан-Франциско. К западу от Лос-Анджелеса на короткое время было выпущено предупреждение о торнадо.

Окна в четырех высотных зданиях в Сан-Франциско были выбиты сильным ветром. Также поступали сообщения о более чем 700 упавших деревьях и ветках по всему городу.

Стэнфордскому университету во вторник пришлось отменить выпускные экзамены из-за отключения электроэнергии. Одна из основных линий электропередач, которая питает кампус учебного заведения, пострадала от урагана.

В районе Сакраменто синоптики предупредили о граде, грозе с молниями и порывистом ветре в некоторых районах.

В Центральной Калифорнии власти зафиксировали чрезвычайно высокий уровень воды в реках, ручьях и ручьях. Ожидается, что сильный дождь может вызвать наводнение.

В Соединенных Штатах и других частях мира уже наблюдается увеличение частоты сильных ливней. Частота, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения глобального потепления. Одна из основных причин заключается в том, что более теплый воздух содержит больше влаги.



