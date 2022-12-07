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    Неподкупный эколог премирован и будет повышен в должности – Минэкологии РК

    7 Декабря 2022, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отказавшийся от взятки в 75 млн тенге сотрудник департамента экологии Алматы премирован и будет повышен в должности. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Комитета ответил на вопрос о поощрении сотрудника департамента экологии по городу Алматы, который отказался от взятки в размере 75 млн тенге.

    По его словам, это был показательный факт проявления антикоррупционной сознательности нашего сотрудника, в частности, за отмену многомиллиардного штрафа за нарушения в деятельности металлургической компании, экологу предлагали взятку в размере 75 млн тенге, о чем сотрудник департамента экологии и заявил.

    «Мы в прошлом году подняли зарплату почти вдвое по так называемой программе ФБШ (факторно-балльная шкала оплаты труда – «Казинформ»). Периодически планируем премии. Думаю, что в будущем зарплата будет еще повышаться. Конечно, есть и другие стимулирующие механизмы, надо обучать специалистов, нужны хорошие методики по автоматизации проверок, чтобы исключить коррупционные проявления и факты», – сказал Зулфухар Жолдасов.

    Председатель Комитета также сообщил, что сотрудник, отказавшийся от взятки, премирован, и, возможно, будет повышен в должности. Рассматривается его назначение на руководящую должность, возможно, в других регионах.

    Зулфухар Жолдасов также отметил, что в ведомстве практикуется назначение на руководящие должности по принципу меритократии. За последние три года на должности руководителей департаментов и их заместителей назначено с нижестоящих должностей 25 человек.

    Как сообщалось недавно в казахстанских СМИ, сотрудники компании «КазФерроСталь» пытались дать взятку сотруднику департамента экологии города Алматы в размере 75 млн тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Коррупция Минэкологии
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