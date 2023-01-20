АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском областном перинатальном центре развивают неонатальную хирургию. Об этом рассказали врачи центра руководителю медицинского центра Управления Делами Президента Алексея Цоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Областной перинатальный центр является уникальным медицинским комплексом, оказывающим медуслуги при проблемах репродуктивного здоровья.
Главной задачей перинатального центра является снижение материнской и неонатальной заболеваемости и смертности.
Ежегодно в центре принимают 7200 родов, или 650-700 родов в месяц, из которых 4,5% преждевременные, а 25% всех родов в перинатальном центре происходит путем кесарева сечения.
В ходе посещения руководитель медицинского центра Управления Делами Президента Алексей Цой ознакомился с отделениями, современным оборудованием ОПЦ, системами выхаживания недоношенных детей и проведения хирургических операций высокой сложности.
Фото акимата Актюбинской области.