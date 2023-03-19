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    Необходимые условия для избирателей с особыми потребностями создали в Абайской области

    19 Марта 2023, 14:28

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на избирательном участке №69 в районе Общества слепых с утра отмечается высокая явка избирателей, жители активно участвуют в выборах. Также здесь участвуют в голосовании и слабовидящие. Им оказывают помощь как сопровождающие, так и члены избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ».

    Директор клуба «Шамшырак» Марат Алиаскаров отметил поддержку помощников, выделенных государством.

    «Я считаю, что эти выборы являются более демократичными, поскольку мы наблюдаем в соцсетях, по телевидению конкурентную атмосферу. Думаю, мы будем продолжать развивать демократический путь. Надеюсь, что наши люди будут солидарны и наше общество придёт к процветанию. Сегодняшние выборы – это доказательство того, что люди сами идут отдать свой голос, их никто не обязывает. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Наурызом, хочу пожелать всем успехов и здоровья», - сказал Марат Алиаскаров.

    Всего в Абайской области насчитывается 478 избирательных участков. Общая численность избирателей в области составляет 416 030 человек. Из них лица с инвалидностью - 22,3 тысячи человек. Избирателей из этого количества 2 684: пользующихся инвалидными колясками – 914, слабовидящие – 1 181, глухие и глухонемые – 589.

    Все избирательные участки оснащены всем необходимым для лиц с особыми потребностями – имеются пандусы, тактильные указатели при входе и на участке. Имеются кнопки вызова для лиц с инвалидностью, тактильные таблички со шрифтом Брайля, светоотражающие желтые полосы. Также в частных домах (избирательные участки), у которых имеются высокие пороги, были установлены переносные пандусы на время голосования.

    Сегодня в день голосования 16 машин оказывают услуги службы инватакси в 3 населенных пунктах (по городу Семею - 12, в Аягозском районе - 3, Жарминском районе - 1). В остальных регионах при необходимости лица с инвалидностью при голосовании обеспечили подвозом.

    На сегодняшний день на услугу инватакси поступило 47 заявок от жителей с инвалидностью с полной потерей зрения, 56 - пользующихся креслами-колясками.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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