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    Необходимости для введения масочного режима нет – глава Минздрава РК

    1 Июля 2022, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала эпидемическую ситуацию в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня по республике ситуация не катастрофична. Мы находимся в «зеленой» зоне. Сотни людей проходят лечение в больницах. Наполняемость больницы составляет всего 6%. Из них 4 человека взяты на контроль врачами с заключением о том, что их состояние тяжелое», - сказала Ажар Гиният после Международного форума нейрохирургии.

    Как считает министр, страна находится в «зеленой» зоне и необходимости введения масочного режима нет.

    «Как вы знаете, в стране существует матрица, которая контролирует эпидемиологическую ситуацию. Эпидемиологические меры принимаются в зависимости от того, в какой зоне находится регион. В нынешних условиях страна находится в «зеленой» зоне, поэтому необходимости в таких мерах нет. Если в некоторых регионах, вошедших в «желтую» зону, повышается заболеваемость и возникают какие-то риски, то министерством будут приняты меры в части санэпидконтроля. Сегодня поводов для беспокойства нет, но в будущем мы планируем некоторые мероприятия», - заключила А. Гиният.

    Ранее сообщалось, что 189 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ажар Гиният
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