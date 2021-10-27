Необходимость ужесточения ответственности за потерю или кражу персональных данных отметил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан, подчеркнул Глава государства в ходе заседания Комиссии по вопросам внедрения цифровизации указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг. Об этом передает МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей обеспечение безопасности персональных данных.

«Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан», – резюмировал Президент.