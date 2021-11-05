Необходимость перераспределения международных транспортных потоков отметил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добрать более 15% к нашему совокупному ВВП. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно сосредоточить наши усилия на повышении качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский союз», - сказал Аскар Мамин.

По данным Всемирного банка, реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добрать более 15% к совокупному ВВП.

«Растущие опасения по поводу надежности традиционных транспортных маршрутов, геополитической напряженности в ряде регионов и необходимости повышения экологической устойчивости транспортных процессов - требует масштабного перераспределения международных потоков и формирования производственных и транспортных цепочек нового поколения», - добавил Аскар Мамин.

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставляет участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия стали «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.



