Необходимо обеспечить самостоятельность гособвинителей при поддержании гособвинения – Ержан Жиенбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственные обвинители должны быть активны и убедительны в суде. Необходимо обеспечить их самостоятельность и независимость от руководства при поддержании гособвинения. Об этом заявил замруководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительно расширяются основания участия суда присяжных, которые, по мнению международного сообщества, также ученых-практиков, обеспечивают реальную состязательность процессов. Проводится последовательное расширение прав защитников адвокатов, в том числе при собирании и закреплении доказательств. Работа по совершенствованию состязательности и равноправия сторон в процессе продолжается, однако в обществе сохраняется мнение о преобладании обвинительного уклона в деятельности правоохранительных органов», - сказал на форуме гособвинителей Ержан Жиенбаев.

Замруководителя Администрации Президента подчеркнул, что государственные обвинители должны быть активны и убедительны в суде.

«Необходимо обеспечить их самостоятельность и независимость от руководства при поддержании государственного обвинения. Эта деятельность является одним из наиболее важных направлений в прокурорской работе, которое представляет собой венец всего процесса расследования уголовного дела. В этой связи, остро встает вопрос повышения качества поддержания государства-обвинения, эффективности деятельности государства-обвинителя по предоставлению своих доказательств и исследуемых доказательств, с другой стороны. Есть и другие вопросы, которые мы стараемся обозначить и определить пути их решения», - добавил Ержан Жиенбаев.



