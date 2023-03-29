Необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здоровая конкурентоспособная экономика – это, прежде всего, диверсифицированная экономика. Пандемия и текущий геополитический кризис наглядно продемонстрировали, как нестабильны сырьевые рынки. Уповать только на недра уже не получится. Необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары», - заявил в ходе первой сессии Парламента VIII созыва Касым-Жомарт Токаев.

Президент страны заявил, что проводимая до настоящего времени работа по индустриализации не смогла обеспечить развитие несырьевых отраслей экономики на должном уровне.

«Мы продолжаем импортировать продуты питания и товары первой необходимости. Это является одной из ключевых причин растущей инфляции», - подчеркнул Глава государства.



