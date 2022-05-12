Немецкие компании намерены перейти из России в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил о том, что многие немецкие компании из-за геополитической ситуации намерены передислоцироваться из России в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил неблагоприятные складывающиеся события в геополитическом плане.

«Все это вызывает нарушения в цепочках поставок, повышении цен на сырье и многое другое. Мы уже слышали о компаниях, как они реориентируются от России в Казахстан, в Центральную Азию. Мы слышим о том, что германские компании планируют передислоцироваться из России в Казахстан», – сказал Михаэль Хармс в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Нур-Султане.

По его словам, многие немецкие компании имели партнеров в России и теперь планируют воспользоваться возможностями в Казахстане.

«Они хотят найти партнера на рынке Казахстана. То есть имеется перемена в мышлении германского бизнеса о Казахстане и повышается внимание к казахстанскому рынку», – пояснил Михаэль Хармс.

Спикер отметил, что в ходе форума были затронуты вопросы сотрудничества в сырьевой сфере, сельском хозяйстве, логистике, зеленой экономике.

«Мы видим потенциал, он все более признается германским бизнесом. Я призываю весь германский бизнес присоединиться к нам. Многие компании уже обращаются к нам, это очень хороший сигнал для всех германских компаний, которые рассматривают возможность работы в Казахстане», – резюмировал Михаэль Хармс.