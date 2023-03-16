Нелегальный вывоз военного обмундирования пресечен на пункте пропуска «Кайрак» в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области пресечен нелегальный вывоз военного обмундирования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов.

«Совместными усилиями департамента государственных доходов по Костанайской области и Пограничной службы КНБ РК задержано транспортное средство марки «Газель», в грузовом отсеке которого обнаружены военные шлемы и тактические рюкзаки. Перевозка осуществлялась с применением товаров прикрытия, сведения о товарах в товаросопроводительной документации отсутствуют»,- сообщили в ведомстве.





Сейчас транспортное средство с грузом находятся в расположении пункта пропуска. По данным департамента, принимаются меры по установлению происхождения товаров и причастных к вывозу лиц.

«По итогам оперативных мероприятий будут приняты соответстствующие меры реагирования по привлечению виновных лиц к ответственности и изъятию груза в пользу государства»,- добавили в департаменте госдоходов.



