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    Нелегальный вывоз военного обмундирования пресечен на пункте пропуска «Кайрак» в Костанае

    16 Марта 2023, 14:12

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области пресечен нелегальный вывоз военного обмундирования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов.

    «Совместными усилиями департамента государственных доходов по Костанайской области и Пограничной службы КНБ РК задержано транспортное средство марки «Газель», в грузовом отсеке которого обнаружены военные шлемы и тактические рюкзаки. Перевозка осуществлялась с применением товаров прикрытия, сведения о товарах в товаросопроводительной документации отсутствуют»,- сообщили в ведомстве.


    Сейчас транспортное средство с грузом находятся в расположении пункта пропуска. По данным департамента, принимаются меры по установлению происхождения товаров и причастных к вывозу лиц.

    «По итогам оперативных мероприятий будут приняты соответстствующие меры реагирования по привлечению виновных лиц к ответственности и изъятию груза в пользу государства»,- добавили в департаменте госдоходов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область
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