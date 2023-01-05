Некоторые здания ДКНБ были оставлены по указанию Масимова в ходе трагического января - генпрокурор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно остановлюсь на фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств. В самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор отметил, что по данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания.

«По указанию Масимова оставили здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области. По команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей. Эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков», - сообщил Берик Асылов.

В конечном итоге, по словам главы ведомства, Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов.

«В их руки попал целый арсенал: почти 3 тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. По вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков», - сказал Берик Асылов.

Согласно озвученным данным, уголовные дела в отношении экс-руководителей 3 региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды.

«Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд. В отношении экс-начальника ДП Жамбылской области уголовное преследование прекращено из-за смерти данного лица», - заключил Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.

Фото: REUTERS/MARIYA GORDEYEVA









