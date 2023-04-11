Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Некоторые продукты в Казахстане дешевеют шестую неделю подряд - Минторговли

    11 Апреля 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин ответил на вопросы журналистов касательно возможного дефицита продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создан запас продуктов. Мы 140 тысяч тонн запасли, 113 тысяч тонн сейчас разбронировали. У нас есть еще запас, кроме того, мы ждем подвоза из Таджикистана, начался импорт из Узбекистана. Цена будет немного повыше, но я считаю, что сейчас вопросы о дефиците поднимать в принципе не стоит. Мы неукоснительно выполняем план, который наметили», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

    Министр заверил, что на сегодняшний день в Казахстане картофель, морковь, капуста, лук имеются в достаточном количестве.

    «Как вызнаете, по луку мы «приоткрыли» 20 тысяч тонн для экспорта, чтобы предприниматели могли экспортировать какую-то часть лука. Уже сеется новый урожай лука. Также в достаточном количестве имеется сахар, рис мы сеем сами. Уже шестую неделю подряд дешевеют шесть видов продуктов – это гречка, подсолнечное масло, сахар, мясо кур, на прошлой неделе подешевели картофель, морковь. Сейчас мы из стабфондов разбронировали эти продукты по ценам ниже рыночных, в огромных количествах. Мы начинали их продажу с 610 торговых точек, сейчас довели до 1040 по всему Казахстану», - добавил вице-премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Цены и тарифы Минторговли Продовольственный кризис
    Новости по теме
    Новости по теме
    10-кратную наценку на продукты осуществляют некоторые казахстанские магазины
    Талгат Момышев назначен гендиректором Национального центра аккредитации
    Когда подорожает электроэнергия в Казахстане, рассказал министр энергетики
    Сжиженный газ может подорожать в Казахстане - глава Минэнерго
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров