Некоторые продукты в Казахстане дешевеют шестую неделю подряд - Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин ответил на вопросы журналистов касательно возможного дефицита продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создан запас продуктов. Мы 140 тысяч тонн запасли, 113 тысяч тонн сейчас разбронировали. У нас есть еще запас, кроме того, мы ждем подвоза из Таджикистана, начался импорт из Узбекистана. Цена будет немного повыше, но я считаю, что сейчас вопросы о дефиците поднимать в принципе не стоит. Мы неукоснительно выполняем план, который наметили», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

Министр заверил, что на сегодняшний день в Казахстане картофель, морковь, капуста, лук имеются в достаточном количестве.

«Как вызнаете, по луку мы «приоткрыли» 20 тысяч тонн для экспорта, чтобы предприниматели могли экспортировать какую-то часть лука. Уже сеется новый урожай лука. Также в достаточном количестве имеется сахар, рис мы сеем сами. Уже шестую неделю подряд дешевеют шесть видов продуктов – это гречка, подсолнечное масло, сахар, мясо кур, на прошлой неделе подешевели картофель, морковь. Сейчас мы из стабфондов разбронировали эти продукты по ценам ниже рыночных, в огромных количествах. Мы начинали их продажу с 610 торговых точек, сейчас довели до 1040 по всему Казахстану», - добавил вице-премьер.



