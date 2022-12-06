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    Неизвестные обстреляли две электростанции в США

    6 Декабря 2022, 12:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – ФБР расследует нападение с применением огнестрельного оружия на две электростанции в штате Северная Каролина, в результате чего десятки тысяч людей остались без света, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщило BBC News, в округе Мур объявлено чрезвычайное положение до пятницы, предусматривающее ночной комендантский час.

    Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что такого рода атаки поднимают совершенно новый уровень угрозы, и защита важной инфраструктуры становится «главным приоритетом».

    По данным полиции, неизвестные открыли огонь по двум подстанциям, расположенным примерно в 8 км друг от друга. Нападения были спланированными и целенаправленными. Мотивы нападавших не известны.

    В результате инцидента около 35 тыс. человек в округе Мур остались без электричества. По данным властей, восстановление электроснабжения может занять до четверга, поскольку повреждения двух подстанций значительны.

    Местная больница, магазины, службы водоснабжения и канализации работают на резервных генераторах. Школы в округе закрыты. В понедельник утром температура достигла ноля градусов по Цельсию, и округ открыл аварийный приют в спортивном комплексе для нуждающихся.

    В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что они внимательно следят за развитием расследования.


    Фото: Reuters

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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