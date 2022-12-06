Неизвестные обстреляли две электростанции в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – ФБР расследует нападение с применением огнестрельного оружия на две электростанции в штате Северная Каролина, в результате чего десятки тысяч людей остались без света, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщило BBC News, в округе Мур объявлено чрезвычайное положение до пятницы, предусматривающее ночной комендантский час.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что такого рода атаки поднимают совершенно новый уровень угрозы, и защита важной инфраструктуры становится «главным приоритетом».

По данным полиции, неизвестные открыли огонь по двум подстанциям, расположенным примерно в 8 км друг от друга. Нападения были спланированными и целенаправленными. Мотивы нападавших не известны.

В результате инцидента около 35 тыс. человек в округе Мур остались без электричества. По данным властей, восстановление электроснабжения может занять до четверга, поскольку повреждения двух подстанций значительны.

Местная больница, магазины, службы водоснабжения и канализации работают на резервных генераторах. Школы в округе закрыты. В понедельник утром температура достигла ноля градусов по Цельсию, и округ открыл аварийный приют в спортивном комплексе для нуждающихся.

В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что они внимательно следят за развитием расследования.



Фото: Reuters