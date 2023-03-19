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    Нефтяники морского месторождения Кашаган проголосовали в Атырау

    19 Марта 2023, 19:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Нефтяники, работающие на искусственных островах месторождения Кашаган в Каспийском море и наземных комплексах Северо-Каспийского проекта, проголосовали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего во внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней приняли участие более 3 тысяч сотрудников Северо-Каспийского проекта по освоению месторождения Кашаган. На искусственных островах в Каспийском море, где сегодня на вахте находились чуть более 500 казахстанцев, побывали члены избирательной комиссии №39.

    На комплексной установке «Болашак», где идет подготовка морской нефти перед отправкой на экспорт, свой выбор сделали 2 537 работников компании NCOC и подрядных организаций.


    «В вахтовом городке «Самал» установки «Болашак» компании NCOC было открыто три избирательных участка. На участке №56 зарегистрировано 450 человек, №77 – 947 избирателей и №66 – 1 140», – рассказал член избирательной комиссии №66 Сабыр Балабаев.

    Всего в регионе вахтовым методом работают свыше 20 тысяч человек. Из них более 18 тысяч трудятся в компании «Тенгизшевройл» и чуть более 3 тысяч - на морских и наземных объектах Северо-Каспийского проекта.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. О том, как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения, можно прочесть здесь.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Выборы Регионы Атырау Выборы в Мажилис
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