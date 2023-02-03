Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Нефтегазовый гигант сообщил о рекордной прибыли за более чем 100-летнюю историю

    3 Февраля 2023, 13:33

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году компания Shell получила рекордную за свою 115-летнюю историю прибыль в размере почти 40 миллиардов долларов США. Эта цифра превысила более чем в два раза прибыль, полученную нефтегазовым гигантом, в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Крупнейшая в Европе нефтегазовая компания сообщила в четверг о скорректированной годовой прибыли в размере 39,9 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает 19,3 млрд долларов США, заявленных Shell в 2021 году. Помимо этого, акции компании выросли на 2,6 % на Лондонской бирже в полдень.

    Чуть более 40 % годовой прибыли Shell приходится на ее интегрированный газовый бизнес, который включает операции по торговле сжиженным природным газом. Это подразделение принесло почти две трети прибыли Shell в размере 9,8 млрд долларов США за последние три месяца 2022 года.

    Генеральный директор Shell Ваэль Саван отметил, что результаты 2022 года «являются доказательством силы дифференцированного портфолио Shell, а также способность компании предоставлять жизненно важную энергию ее клиентам в нестабильном мире».

    Эти доходы являются последними в серии рекордных результатов крупнейших мировых энергетических компаний, которые получили невероятную прибыль благодаря стремительному росту цен на нефть и газ.

    ExxonMobil на этой неделе заявила о рекордной годовой прибыли в размере 59,1 миллиарда долларов США. В прошлом месяце корпорация Chevron (CVX) также сообщила о рекорде в годовой прибыли, которая достигла отметки в 36,5 млрд долларов США.

    Все это привело к возобновлению призывов облагать нефтегазовых гигантов более высокими налогами. Правительства в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве уже ввели дополнительные налоги на прибыль нефтяных компаний, а вырученные средства используются для помощи простым людям, борющимся с растущими счетами за электроэнергию.

    Shell заявила, что в 2022 году она рассчитывает получить дополнительные налоговые сборы в размере 2,3 миллиарда долларов США, связанные с налогом на непредвиденные доходы ЕС и налогом на прибыль от энергетики в Великобритании. В 2022 году компания заплатила 13,1 миллиарда долларов США налогов по всему миру.


    Фото: Getty Images

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Нефть Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО
    В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
    Канцлер Австрии призвал к возведению стен и ограждений на внешних границах ЕС
    В работе WhatsApp произошел сбой
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров