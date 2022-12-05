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    Нефть марки Brent торгуется по цене выше $85 за баррель

    5 Декабря 2022, 14:26

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в понедельник котируется на международных биржах на отметке 85,87 доллара за баррель. Частичный рост цен вызвала обеспокоенность снижением спроса и предложения на рынках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    На последних торгах в пятницу стоимость барреля нефти этой марки достигала 87,91 доллара, но завершила день на отметке 85,57 доллара.

    По состоянию на 5 декабря, цена на эталонную марку нефти выросла на 0,35 процента – до 85,87 доллара за баррель.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 80,34 доллара за баррель.

    Частичный рост цен вызвала обеспокоенность снижением спроса и предложения на рынках.

    После протестов против мер по борьбе с COVID-19 в Китае во многих крупных городах были предприняты шаги по оптимизации мер. Это приводит к росту цен, ослабляя опасения по поводу экономики страны и спроса на нефть.

    К росту цен также привело решение ОПЕК+, принятое заседании 4 декабря, о сохранении текущего уровня добычи.

    ОПЕК+ 5 октября принял решение о сокращении с ноября добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.


    Фото: www.aa.com.tr
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