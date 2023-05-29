Нефть будут искать в Кызылординской области на глубине 5,5 тысячи метров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области будут проведены поисковые работы по нефти на глубине 5,5 тысячи метров. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством принимаются меры по стимулированию поставок нефти на внутренний рынок и созданию условий для реализации новых проектов в сфере недропользования. В декабре прошлого года были приняты поправки в закон по государственному регулированию производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов. Эти поправки предусматривают исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять сырье на нефтеперерабатывающие заводы для переработки», - отметил в ответе глава Правительства.

Глава Кабмина добавил, что в апреле текущего года были увеличены предельные розничные цены на бензин (АИ-92 с 182 до 205 тенге) и дизельное топливо (с 230 до 295 тенге).

«Это также повысит экономическую привлекательность поставок нефти на внутренний рынок», - добавил он.

Отмечено, что для привлечения инвесторов на разведку и добычу углеводородов законодательно введен улучшенный модельный контракт, предусматривающий широкий спектр регуляторных и фискальных преференций. В законодательство о газе и газоснабжении внесены поправки по внедрению новой формулы закупочной цены газа у недропользователей. В соответствии с ней цена будет формироваться на основе экспортных (70%) и внутренних (30%) цен.

«В целях насыщения сырьевой базы Кызылординской области АО «КазМунайГаз» запланировано бурение поисковой скважины глубиной 5,5 тысячи метров на перспективном Торгайском палеозойском участке (ресурс около 400 млн тонн нефти). Ввод в промышленную эксплуатацию Аксайского Южного месторождения (объем добычи сырого газа около 100 млн кубометров в год) осуществлен. На аукционе по участкам недр восточного и Центрального каравана (инвестиции в геологоразведку порядка 1,8 млрд тенге) определены победители. Все эти мероприятия придадут дополнительный импульс развитию нефтегазового сектора региона, а также позволят обеспечить занятость населения», - резюмировал Алихан Смаилов.



