Нефть Brent торгуется по цене выше $88 за баррель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent на международных рынках в четверг торгуется по цене 88,29 доллара за баррель, передает МИА «Казиформ».

На последних торгах в среду стоимость барреля нефти этой марки достигала 89,17 доллара, но завершила день на уровне 88,44 доллара.

По состоянию на 09.16 утра 20 января, цена на нефть Brent сократилась на 0,16 процента – до 88,29 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 85,76 доллара за баррель. На частичном снижении цен сказался прогноз относительно роста коммерческих запасов сырой нефти в США.

Между тем продолжающееся восстановление спроса и временное сокращение поставок ограничивают рост нефтяных цен.

Атака хуситов в Йемене на ОАЭ и эскалация напряженности между Россией, США и НАТО из-за Украины продолжают усиливать опасения по поводу возможного сокращения поставок.

Эксперты прогнозируют, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы, если предложение не сможет удовлетворить растущий спрос, несмотря на вспышку COVID-19.