Неформальную встречу глав Казахстана и Узбекистана прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОЛРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал неформальную встречу Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень активно развивается торговля в этом направлении, транзитный потенциал, культурные связи. Поэтому вполне логично, что в Шымкенте, а не в каком-то другом городе Казахстана», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также заявил, что это важно, когда главы государств могут встретиться и обговорить вопросы.

«И это очень радует, что главы центрально-азиатских государств могут так в любое время встретиться, обговорить по-соседски, по-братски некоторые вопросы», - отметил Айбек Смадияров.

Отметим, что встреча Токаева и Мирзиёева состоялась 3 марта в Шымкенте.

Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.



