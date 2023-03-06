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    Неформальную встречу глав Казахстана и Узбекистана прокомментировали в МИД РК

    6 Марта 2023, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОЛРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал неформальную встречу Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас очень активно развивается торговля в этом направлении, транзитный потенциал, культурные связи. Поэтому вполне логично, что в Шымкенте, а не в каком-то другом городе Казахстана», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Он также заявил, что это важно, когда главы государств могут встретиться и обговорить вопросы.

    «И это очень радует, что главы центрально-азиатских государств могут так в любое время встретиться, обговорить по-соседски, по-братски некоторые вопросы», - отметил Айбек Смадияров.

    Отметим, что встреча Токаева и Мирзиёева состоялась 3 марта в Шымкенте.

    Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

    Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия МИД РК Президент Казахстана Узбекистан Международная деятельность РК
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