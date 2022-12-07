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    Недропользователи не будут работать на месторождении подземных вод Кокжиде

    7 Декабря 2022, 15:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрабатывается график поэтапной остановки деятельности недропользователей в границах месторождения подземных вод Кокжиде. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АО «СНПС-Актобемунайгаз» имеет 26 скважин на уникальном месторождении подземных вод Кокжиде. В настоящее время прорабатывается вопрос о приостановлении их деятельности и полного вывода из территории месторождения. Разрабатывается график поэтапной остановки деятельности недропользователей в границах подземных вод Кокжиде», – сообщил Зулфухар Жолдасов.

    Спикер рассказал о деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз», отметив, что доля вклада предприятия в загрязнение атмосферного воздуха области составляет 25,5%. За последние два года предприятие явилось предметом государственного экологического контроля 12 раз. В результате проверок выявлено нарушение в части сверхнормативного выброса и загрязнения прилегающей территории, а также загрязнение почвы на скважинах, в том числе на месторождении Кокжиде. На компанию наложено 96 административных штрафов на сумму 228,6 млн тенге и выдано предписание о возмещении экономического ущерба за загрязнение окружающей среды на сумму 792,2 млн тенге. Компания взяла на себя обязательства по выполнению четырех пунктов Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Актюбинской области. В нацпроект «Жасыл Казахстан» АО «СНПС-Актобемунайгаз» не вошло.

    «С учетом мнения общественности и проведения общественных слушаний, в настоящее время разрабатывается новая Дорожная карта, куда уже вошли мероприятия по снижению выбросов в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и города Кандыагаша, а также созданию зеленого пояса в поселке Шубарши», - добавил Зулфухар Жолдасов. Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Актюбинская область Экология Промышленность Минэкологии
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