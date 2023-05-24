Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева

    24 Мая 2023, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам необходимо больше строить социального жилья. Об этом заявила депутат Мажилиса Гаухар Танашева в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам необходимо больше строить социального жилья. Сейчас его мало. Этот вопрос следует рассматривать отдельно. Потому что квадратных метров (жилья - авт.) не хватает. Есть семьи, которые проживают в квартире по 9 человек. Они радуются тому, что сумели оформить ипотеку. А им достается квартира площадью всего лишь в 30-40 квадратных метров. Я считаю, что этого очень мало для такой большой семьи. Эту сторону вопроса также стоит рассмотреть», - сказала Гаухар Танашева, отвечая на вопросы ведущих.

    По ее словам, она сама является многодетной матерью и с жилищным вопросом знакома не понаслышке.

    «Например, я тоже многодетная мама. В 2021 году скончался мой муж. Я сейчас воспитываю ребенка с инвалидностью в одиночку. Поэтому о проблемах таких семей, у которых есть проблемы с жильем, я знаю не понаслышке. Я в свое время на себе испытала все это», - подчеркнула Гаухар Танашева.

    Депутат рассказала, что ее семья сначала приобрела однокомнатную квартиру, потом трехкомнатную и после уже четырехкомнатную.

    «Когда мы впервые получили квартиру, тогда еще не было такой помощи для многодетных мам. До 2019 года социальная помощь на всех детей составляла около 10 тысяч тенге. Сейчас положение немного улучшилось, но и этого недостаточно», - добавила Гаухар Танашева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    2,5 тысячи квартир сдадут в эксплуатацию в Жамбылской области до конца года
    Налог на сбор ягод и грибов подверг критике депутат
    Сделать самостоятельными предприятия Казводхоза требуют депутаты
    Почти 700 тысяч квадратных метров жилья построят в Жамбылской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз