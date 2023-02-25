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    Недописанный альбом Darkhan Juzz будет завершен и выпущен

    25 Февраля 2023, 12:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лейбл õzen завершит и выпустит недописанный альбом Darkhan Juzz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал лейбла.

    Напомним, казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков, известный как Darkhan Juzz, на острове Пхукет попал на мопеде в ДТП, в результате которого погиб.

    Как сообщил лейбл õzen, все права на песни Дархана по наследству перейдут двум его детям — сыну Ади и дочке Айдане. 100% с каждого стриминга будут поступать семье артиста.

    «Мы проделаем большую работу, чтобы сохранить наследие Дархана. Пусть его песни будут вечны», - отмечается в сообщении.

    Поклонники почтили память погибшего музыканта Darkhan Juzz в Алматы. Сотни алматинцев пришли в пятницу вечером с цветами и свечами на Арбат, чтобы исполнить песни казахстанского музыканта и тем самым почтить его память.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Культура
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