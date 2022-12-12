Недавний коллапс в Экибастузе показал насколько запущена ситуация в этой отрасли – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, передает МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал насколько запущена ситуация в этой отрасли.

«Первое - решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, эти, по сути, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень Правительства. Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников. Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла.

Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме, но мы видим, что происходит на деле.

Как вам известно, аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства РК.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

Фото: АО «Павлодарэнерго»



