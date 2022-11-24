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    Небольшая авария произошла на Аркалыкской ТЭЦ

    24 Ноября 2022, 01:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Авария произошла на ТЭЦ в Аркалыке. Жертв и пострадавших нет. Была разрушена обмуровка котла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети распространяется видеоролик с произошедшим на ТЭЦ.

    «Около 17:00 часов на городской ТЭЦ на отопительном котле произошел незначительный хлопок, вследствие чего была разрушена обмуровка котла. Второй водогрейный и три паровых котла не пострадали. Человеческих жертв и травм среди работников нет. На подачу тепла и воды данная неисправность не повлияет»,- проинформировали в акимате города Аркалыка.

    Сообщается также, что ремонтные работы будут произведены в рабочем порядке. Вместе с тем, местные власти просят граждан не распространять в сети интернет фейковую информацию.

    Аркалыкскую ТЭЦ запустили прошлой осенью после масштабной реконструкции. Это позволило перейти ТЭЦ с топочного мазута на уголь.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область ЖКХ Происшествия
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