Небольшая авария произошла на Аркалыкской ТЭЦ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Авария произошла на ТЭЦ в Аркалыке. Жертв и пострадавших нет. Была разрушена обмуровка котла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети распространяется видеоролик с произошедшим на ТЭЦ.

«Около 17:00 часов на городской ТЭЦ на отопительном котле произошел незначительный хлопок, вследствие чего была разрушена обмуровка котла. Второй водогрейный и три паровых котла не пострадали. Человеческих жертв и травм среди работников нет. На подачу тепла и воды данная неисправность не повлияет»,- проинформировали в акимате города Аркалыка.

Сообщается также, что ремонтные работы будут произведены в рабочем порядке. Вместе с тем, местные власти просят граждан не распространять в сети интернет фейковую информацию.

Аркалыкскую ТЭЦ запустили прошлой осенью после масштабной реконструкции. Это позволило перейти ТЭЦ с топочного мазута на уголь.



