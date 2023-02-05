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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в пяти городах Казахстана

    5 Февраля 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 5 февраля в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 5 февраля в регионах Казахстана ожидается туман, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что в 9 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Казгидромет Погода
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