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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

    23 Мая 2023, 07:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 23 мая синоптики прогнозируют благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Петропавловск, Актау, ночью в городе Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Северо-Казахстанская область Экология Мангистауская область Погода
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