Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики 23 мая синоптики прогнозируют благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Петропавловск, Актау, ночью в городе Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.



