Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в четырех городах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 апреля в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Караганда, Темиртау, ночью - в Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Как сообщалось, 12 апреля на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.