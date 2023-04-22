Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане, Алматы и еще трех городах

    22 Апреля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия ожидаются 22 апреля в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП Казгидромет, неблагоприятные метеоусловия будут в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Восточно-Казахстанская область Экология Казгидромет Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перепись океана: ученые ищут новые виды рыб и морских животных
    Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника
    Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров