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    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в 6 городах РК

    1 Июня 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов страны метеорологические условия ожидаются благоприятными, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 1 июня в городах Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью - в Атырау - ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Атырауская область Восточно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Экология Погода Петропавловск Атырау Усть-Каменогорск
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