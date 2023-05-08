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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана

    8 Мая 2023, 07:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 8 мая в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    По информации метеорологов, 8 мая на большей части республики с прохождением ложбины циклона, и связанными с ней фронтальными разделами пройдет дождь с грозой. Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке республики. На западе, северо-западе, севере, юге страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение 8 мая объявлено в 10 областях Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Казгидромет Погода
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