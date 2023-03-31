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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане

    31 Марта 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 31 марта, передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», ночью 31 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Астане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, северные, центральные регионы страны будут находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается прохладная погода, без осадков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экология Погода
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