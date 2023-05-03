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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и Петропавловске

    3 Мая 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 3 мая в Астане, Алматы и Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    По информации метеорологов, 3 мая с ложбиной южного циклона и прохождением активной фронтальной деятельности на западе, юго-западе страны пройдет дождь с грозой и градом, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе с пыльной бурей, на севере, северо-востоке – туманы.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение 3 мая объявлено в 12 областях Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Алматы Северо-Казахстанская область Происшествия Казгидромет Погода
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