Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 12 сентября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия 12 сентября будут в Актобе.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дождь с переходом в мокрый снег ожидается 12 сентября в горах Алматинской области.



